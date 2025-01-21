Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınından etkilenenlere psikososyal destek vermeye başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ekiplerin şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştüğü öğrenildi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangının ardından 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibini, bölgeye ve hastanelere yönlendirdiklerini belirterek, "Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü, sahada çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Kartalkaya'da meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakanlığın psikososyal destekleriyle yangından etkilenen vatandaşların yanlarında olacaklarını belirten Bakan Göktaş, "Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik. Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu