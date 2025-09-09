Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un altyapısından yetişen milli karateci Enes Bulut, spor kariyerinde başarı merdivenlerini istikrarlı adımlarla tırmanıyor.KOCAELİ (İGFA) - 15 yıldır kulübün formasını giyen ve 10 yıldır Milli Takım’da yer alan Bulut, son üç yıldır Büyükler A Milli Takımı’nda 75 kilo kategorisinde Türkiye’yi temsil ediyor.

ENES BULUT’UN BAŞARI HİKÂYESİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un altyapısında yetişen milli karateci Enes Bulut, 15 yıldır mavi-beyazlı kulübün formasını giyiyor. 10 yıldır Milli Takımda yer alan Bulut, yaklaşık 3 yıldır Büyükler A Milli Takımı’nda 75 kilo kategorisinde ülkemizi temsil ediyor. Avrupa şampiyonluğuna uzanan yolculuğunu “Mücadeleden asla vazgeçmemek” sözleriyle özetleyen başarılı sporcu, kariyerini A Milli Takım seviyesinde sürdürmeyi hedefliyor.

KARATEYLE BABASI SAYESİNDE TANIŞTI

Sporla küçük yaşta tanışan Enes Bulut, karateye babasının yönlendirmesiyle adım attı. “Babam kulüpte antrenördü. Bir gün hevesle antrenmana geldik, geliş o geliş; bir daha çıkamadık,” diyerek spora başlangıç hikâyesini anlatan Bulut, zamanla bu eğlenceli uğraşın profesyonel bir mesleğe dönüştüğünü ifade etti.

“BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA”

Kariyerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteğin önemine vurgu yapan Bulut, “Kağıtspor bizim için sadece bir kulüp değil, bir aile. Başkanlarımız, antrenörlerimiz ve arkadaşlarımız her zaman yanımızda oldu. Bize manevi ve maddi her türlü imkân sağlandı. Biz de bu emeğin karşılığını vermek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere Kulüp Başkanımız İbrahim Erçin’e ve baş antrenörümüz Mesut Kalaylı’ya çok teşekkür ederim” dedi.

EĞLENCEYLE BAŞLADI, MESLEĞE DÖNÜŞTÜ

Karateye ilk başladığında bunu bir eğlence olarak gördüğünü ifade eden Bulut, zamanla bu yaklaşımın profesyonel bir yön kazandığını belirtip, “Küçükken daha çok arkadaş heyecanıyla geliyordum. Babam antrenörüm olduğu için sosyal hayatım kulüpte geçti. İlk başlarda bu işin ciddiyetinin farkında değildim ama ilk madalyamı kazandıktan sonra karate benim için bir meslek haline geldi” dedi.

“PES ETMEK YOK, MÜCADELE VAR”

Spor hayatında zor dönemler yaşadığını ifade eden Enes Bulut, her şeye rağmen mücadele etmekten vazgeçmediğini vurgulayıp, “Çok kez pes etme noktasına geldim. Spor, bir basamak gibidir. Bazen yukarı çıkarsınız, bazen bir anda en aşağıya düşersiniz. Önemli olan yılmadan tekrar tırmanabilmektir. Çünkü bu mücadelede bırakan her zaman kaybeder” dedi. En unutamadığı başarısının pandemi döneminde elde ettiği Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Bulut, “O dönem hepimiz için çok zordu. Sosyal imkânlar sınırlıydı, psikolojik baskı büyüktü. Ama yılmadan devam ettim ve o süreç şampiyonlukla sonuçlandı” dedi.

“GENÇLİK OLİMPİYATLARI DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Kariyerindeki en özel başarıyı 2018 yılında Buenos Aires’te düzenlenen Gençlik Olimpiyatları’nda elde ettiğini dile getiren milli sporcu, bu madalyanın hayatını değiştirdiğini ifade edip, “Daha önce dünya derecelerim vardı ancak Gençlik Olimpiyatları’nda kazandığım madalya benim bu spora yüzümü tamamen dönmeme neden oldu. Aylar süren kamplar, zorlu antrenmanlar ve psikolojik süreçler sonunda o madalya her şeyin karşılığı oldu. Kulüp başkanlarım, antrenörlerim, ailem ve arkadaşlarım bu süreçte hep yanımdaydı. Bu nedenle o madalya bana hep ‘birlik’ hissini çağrıştırıyor” dedi.