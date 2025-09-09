Küçükyoncalı Mahallesi’nde Saray Belediyesi ve Küçükyoncalı Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen 8. Geleneksel Keşkek Şenliği, bu yıl da coşkulu bir katılımla gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Küçükyoncalı Dokuyan Eller ekibindeki kadınlar, Küçükyoncalı Muhtarlığı ve Saray Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen 8. Geleneksel Keşkek Şenliği gerçekleştirildi.

Küçükyoncalı’nın geleneksel çıkrancık oyunu, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar, halk oyunları gösterileri ile keşkek şenliği festivale dönüştü.

VATANDAŞLARA 20 KAZAN KEŞKEK İKRAM EDİLDİ

Şenlikte unutulmaya yüz tutmuş geleneksek çıkrancık oyunu izleyenlere keyifli anlar yaşattı. El emeği göz emeği nuru ürünlerin sergilendiği, geleneksel lezzetlerin satıldığı stantlar yoğun ilgi görürken, 20 kazan keşkek vatandaşlara ikram edildi.

Geleneksel lezzet keşkeğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, keşkek stantları önünde kuyruk oluşturdu. Saray Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Şenlik alanına kurulan oyun gruplarında çocuklar gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Saray Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileri izleyenlerden alkış aldı. Şenlik alanına kurulan oyun gruplarında çocuklar gün boyunca eğlendi.

KARLOS MURAT KONSERİYLE FİNAL

rogramın sonunda sahne alan Karlos Murat, sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Konserin ardından Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan ve Küçükyoncalı Muhtarı İrfan Gündüz, sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdim etti.

BAŞKAN TAŞYASAN: “BU SOFRALAR BİRLİKTELİĞİMİZİN SİMGESİDİR”

Açılış konuşmasında Küçükyoncalı Muhtarı İrfan Gündüz’ün ardından söz alan Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, keşkek kazanının etrafında kurulan çemberin birlikteliği simgelediğini vurguladı. Başkan Taşyasan, “Bugün paylaştığımız bu lezzet, Saray’ın ilk coğrafi işaretli ürünü olan Küçükyoncalı Keşkeği’dir. Bu sadece damak tadımızın değil, kültürel mirasımızın da tescilidir,” dedi.

KÜÇÜKYONCALI DOKUMASI İÇİN COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMASI BAŞLADI

Taşyasan, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Küçükyoncalı Dokuması’nın da coğrafi işaret alması için protokol imzalandığını duyurdu.

YOĞUN KATILIM

Şenliğe Saray Kaymakamı Refik Özsoy, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve Dr. İlhami Özcan Aygun, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, CHP Saray İlçe Başkanı Erol Gürler, belediye yöneticileri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.