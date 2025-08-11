Karadeniz Sahil Yolu üzerinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulum çalışmaları tamamlandı.GİRESUN (İGFA) - (Piraziz ilçesi sınırları içerisinde, D010 Karadeniz Sahil Yolu'nun hem Giresun yönü hem de Giresun'dan Piraziz'e geliş yönünde olmak üzere toplam iki adet EDS OHTS (Orta Hız Tespit Sistemi) devreye alındı.

Toplam 3,2 kilometrelik bir izleme hattını kapsayan sistem, sürücülerin ortalama hızlarını ölçerek trafik ihlallerini tespit edecek. Böylece hem can hem mal güvenliğini tehdit eden aşırı hız gibi unsurların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni sistemin kurulumu, ileri teknoloji çözümleriyle bilinen ODTÜ Teknokent firması ISSD tarafından gerçekleştirildi. ISSD, Türkiye genelinde birçok şehirde kurduğu akıllı ulaşım ve güvenlik sistemleriyle tanınıyor.

1 Ağustos İtibarıyla Aktif Hale Geldi

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, EDS sistemi 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla aktif olarak hizmet vermeye başladı. Denetim bölgesi, Bulancak Pazarsuyu Deresi mevkisinden başlayarak, Piraziz merkez ışıklı kavşakta sona eriyor. Bu koridorda günün her saati sistemleriyle hız denetimleri gerçekleştirilecek.