Konya Büyükşehir Belediyesi KAPSÜL Teknoloji Platformu tarafından desteklenen 32 takım ve 192 katılımcı, 2025 TEKNOFEST İstanbul’da finale kalma başarısı gösterdi.KONYA (İGFA) - KAPSÜL Teknoloji Platformu’nun desteklediği 32 takım ve 192 katılımcı, 2025 TEKNOFEST İstanbul’da finalist olarak önemli bir başarı elde ederken KAPSÜL yarışma sürecinin her aşamasında takımlara rehberlik etti.

KAPSÜL; proje geliştirme, başvuru, raporlama ve sunum aşamalarında öğrencilere teknik danışmanlık ve mentorluk desteği sağlayarak bu zorlu süreçte gençlerin yanında oldu.

BAŞKAN ALTAY GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da gençleri yarınlara hazırlamak için onlara yönelik projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, bu konudaki örnek projeleri olan KAPSÜL Teknoloji Platformu’nun başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. Başkan Altay, 2025 TEKNOFEST İstanbul’da finale kalarak büyük başarı gösteren gençleri tebrik etti.

Atatürk Havalimanı’nın ev sahipliğinde 21 Eylül’e kadar devam edecek İstanbul finallerine kalan KAPSÜL takımları şu şekilde:

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda Kapsül G-Force, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda Kapsül Mavi Hilal İYT, Kapsül Karatay Bilsem Kontra, Kapsül MSR Magma ve Aselsan Konya Robotik Tulpar-G, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması'nda Kapsül Anamas, Ayzek Sona, Ayzek Astra ve Ayzek Alventure, Akıllı Ulaşım Yarışması'nda Kapsül MSR Yakamoz, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda ChemNova, Tarım Teknolojileri Yarışması'nda Kapsül AgroByte Vision, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması'nda Kapsül AAR-99, Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda Kapsül PsycheMergen, Blokzincir Yarışması'nda Kapsül Flowpass, Helikopter Tasarım Yarışması'nda Kapsül NEÜ GEN-X ve Kapsül HÜZME Rotorlu Araç Takımı, Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması'nda Kapsül Signal Guard, Teknofest Robolig Yarışması'nda Kapsül Alpagut, Onkolojide 3T Yarışması'nda Kapsül OnkoNixAi, Mesleki Yetenek Yarışması'nda Aselsan Konya Pano ve Aselsan Konya PCB, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'nda Kapsül Pulsar AGV ve Kapsül Raclab Faal, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda Ai-Lab Bioverse, TEKNOFEST N'Sosyal Super App Creathon'da Kapsül Findomap, Drone Şampiyonası'nda Koray FPV.

Öte yandan KAPSÜL takımları ayrıca katıldıkları yarışmalarda dikkat çekici dereceler elde etti.

Robotaksi-Binek Otonom Yarışması'nda Kapsül Raclab Sigun İkincilik ve En Özgün Yazılım Ödülü, İnsansız Su Altı Yarışması'nda Kapsül Raclab Nova Birincilik ve En İyi Takım Ruhu Ödülü, Su Altı Roket Yarışması'nda Kapsül Mavi Roket En Özgün Tasarım Ödülü, İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Kapsül Raclab Tulpar's Üçüncülük ve Danışman Üçüncülük, Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması’nda (Şampiyonlar Ligi Pavilyonu) ise Trentar Türkiye üçüncülüğü elde etti.