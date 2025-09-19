Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan muhtarlardan dinlemek amacıyla sürdürdüğü “Muhtarlar Buluşması” programına Afşin’de devam etti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya; Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan ve Afşin’in merkez ile kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Yerel yönetim ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen muhtarlar, mahallelerinin ihtiyaç ve taleplerini doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ tarafından ilçede yürütülen altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal hizmet yatırımları ele alınırken, yeni projelere ilişkin karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

“MUHTARLARIMIZIN TALEPLERİ YOL HARİTAMIZI BELİRLİYOR”

Buluşmanın ardından değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, muhtarların taleplerinin kendileri için yol gösterici olduğuna dikkat çekti. Kaya, “Afşin’de merkezden kırsala tüm muhtarlarımızla bir araya gelerek hem mevcut yatırımlarımızı değerlendirdik hem de geleceğe yönelik projelerimizi paylaştık. Muhtarlarımızın ilettiği her talep, hizmet önceliklerimizi belirleyen bir yol haritası niteliğinde. Bu sayede vatandaşlarımızın yaşamını doğrudan etkileyen sorunlara hızlı ve etkili çözümler geliştirebiliyoruz” dedi.