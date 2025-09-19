Mersin’e özgü geleneksel dokumalar, dünyaca ünlü tasarımcı Dilek Hanif’in modern yorumuyla hayat buldu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen “Mersin Dokumaları Kıyafet Sergisi”, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

13 Eylül’de kapılarını açan sergi, 21 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergide, Ak Bez, Çekmeli, Kafesli Tıngıllı ve Kolon dokuma gibi Mersin’e özgü kumaşlardan tasarlanan 15 parçalık uluslararası koleksiyon yer alıyor. Kadın emeğinin ön planda olduğu bu özel projede, geleneksel dokuma kültürü modern tasarımlarla harmanlanarak kültürel mirasın yaşatılması hedefleniyor.

Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri de sergiyi ziyaret etti. Öğrenciler, geleneksel ile modernin buluştuğu tasarımlardan ilham alırken, akademisyenler projeyi büyük bir heyecanla karşıladı.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Enes, “Kıyafetler oldukça modern ve öğrencilere ilham kaynağı olabilecek tarzdalar. Bu projenin kadın projesi olması, Mersinli kadınlar tarafından dokunmuş olması ve günümüzde halen yaşatılan bir kültürel mirası olması bizi çok heyecanlandırdı” diyerek projeye duyduğu takdiri dile getirdi.

Gözne’nin pilot bölge olarak belirlendiği projede elde edilen üretim modeli, ilerleyen süreçte Mersin geneline yaygınlaştırılacak. Sergi, kadın emeğinin gücünü ve yerel değerlerin uluslararası vitrine taşınabileceğini gözler önüne seriyor.