Bursa'da Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve kırtasiyelerde hijyen, fiyat ve ruhsat kontrolleri yaptı.BURSA (İGFA) - ​Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinleri ve kırtasiyelerde denetimlerini sıklaştırdı.

Güvenli ve adil bir alışveriş ortamı sağlamayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, kanunun gerekliliklerini yerine getiriyor.

​Ekipler denetimlerinde işletmelerin ruhsatları, ürünlerin fiyat ve gramaj bilgileri, etiket üzerindeki TL ibareleri ve hijyen koşullarını detaylı şekilde inceledi.

Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen eksiklikler için tutanaklar tutuldu ve yasal işlem başlatılması için İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderildi. Ayrıca, işletme sahiplerine de kurallara uymaları yönünde gerekli uyarılar yapıldı.