Bursa Nilüfer Belediyesi’nin yerel üreticiyi ve kadın kooperatiflerini destekleyerek kaliteli gıdayı uygun fiyata halkla buluşturmayı hedeflediği sosyal belediyecilik projesi “Kantin Nilüfer”in ilk şubesi, 23 Nisan Mahallesi’nde düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının yeni örneği “Kantin Nilüfer” faaliyetlerine başladı. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğinde hayata geçirilen projenin ilk şubesi, düzenlenen törenle 23 Nisan Mahallesi’nde açıldı.

Nilüfer Bostan, Kafekant ve Nilet markalarını aynı çatı altında toplayan Kantin Nilüfer, et ürünleri, şarküteri, manav reyonunun yanı sıra kafe hizmetleriyle de müşterilerine geniş yelpazede hizmet sunacak. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Tunçel, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, CHP il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kantin Nilüfer ile amaçlarının vatandaşların kaliteli gıdaya erişimini sağlamak olduğunu belirterek, “Nilüfer’in çiftçisinin ürettiği, ilçemizdeki 37 kadın derneğinin el emeği göz nuru ürünlerini ve Hasanağa Gıda Merkezi’mizde Nilüfer halkıyla birlikte ürettiğimiz 50’ye yakın ürünü sizlere ulaştırmak” dedi.

“HER MAHALLEDE OLACAK”

Göreve geldikleri günden bu yana Nilüfer’de tarımın kalkınması için çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’in çiftçisi Nilüfer’in efendisi olsun istiyoruz. Bunun için sürdürülebilir sistemler olması lazım. Çiftçimize ürünlerini alacağımızı söylüyoruz. Kantin Nilüfer projesini Nilüfer’in her mahallesine taşıyarak, çiftçimizin ürettiği ürünleri vatandaşlarla buluşturacağız” diye konuştu.

Esnafla rekabet etmediklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlara ekonomik ve güvenilir bir alternatif sunduklarını belirtti. Kantin Nilüfer’in hafta içi sabah 08.00’den gece 23.30’a kadar, hafta sonları ve özel günlerde de açık olacağını ifade eden Özdemir, “Kantin Nilüfer, hijyenik ve güvenilir ortamıyla hem alışveriş yapmak hem de sosyalleşmek isteyen vatandaşlarımız için yeni buluşma noktası olacak” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Tunçel ise projenin yerel kalkınma, dayanışma ve emeğin güzel bir örneği olduğunu belirterek, “Bu tarz girişimler, günümüz ekonomik koşullarında yerel üretimi desteklemek için bir gerekliliktir. Nilüfer Belediyesi bu proje ile üretenin yanında olduğunu göstermiştir. Bu örnek girişimi önemsiyor ve sayısının artmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kantin Nilüfer’in ilk şubesinin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Şadi Özdemir, manav, et ve şarküteri reyonlarını inceledikten sonra kafe bölümüne geçerek kendi elleriyle vatandaşlara çay ve kahve ikram etti.