Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, soğuyan havalarla kışlak alanlara yönelen böceğe karşı 631 noktada bin 231 personel ve 83 bin feromon tuzakla müdahale edildiğini belirterek, doğayı koruyarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca böceğine karşı yürütülen mücadelede önemli adımlar atıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı’nın sosyal medya paylaşımına göre, kahverengi kokarca böceğine karşı etkin ve sürdürülebilir yöntemlerle mücadele sürüyor.

Havaların soğumasıyla böceğin kışlak alanlara (meskûn mahalleler ve sosyal alanlar) yöneldiği bölgelerde yapılan çalışmaları özetleyen Bakan Yumaklı, 631 noktada bin 231 personel ile 1 milyondan fazla hanede ilaçlama, 72 bin üretici ve vatandaşa eğitim, 83 bin feromon tuzak kurulması, 1 milyon 156 bin doğal düşman samuray arısı salımının yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle iş birliğinin güçlendirildiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, “Meskûn mahalle ve sosyal alanlarda bu mücadeleyi sonuna dek sürdüreceğiz. Doğayı koruyarak, üreticimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.