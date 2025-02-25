Anadolu Hayat Emeklilik’in düzenlediği, Türkiye’de kadın fotoğrafçılara özel tek yarışma olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler fotoğraf yarışması için başvurular sürüyor.İSTANBUL (İGFA) - 2007 yılından bu yana düzenlenen, bugüne kadar 28 bini aşkın fotoğrafçının katıldığı ve Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olan Kadın Gözüyle Hayattan Kareler, her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılarından büyük ilgi görüyor. 18 yaş ve üzeri kadın fotoğrafçılara açık olan yarışmaya katılımcılar en fazla dört adet dijital renkli fotoğrafla başvuru yapabiliyor.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler, bir fotoğraf yarışması olmanın ötesinde kadınların toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan önemli bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak da öne çıkıyor.

Bu yılki yarışmanın birincisi, altın madalya ve 30 bin TL ödül kazanacak. İkinciye gümüş madalya ve 25 bin TL, üçüncüye ise bronz madalya ve 20 bin TL, mansiyon ödülü alacak üç eser sahibine ise 10’ar bin TL takdim edilecek. Ayrıca, çevreye duyarlılığı ön plana çıkaran bir fotoğraf sahibi, "Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü"ne layık görülerek 10 bin TL almaya hak kazanacak. Sergilemeye değer bulunan eser sahiplerine ise 3 bin TL ödül verilecek.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nda seçici kurul üyeleri arasında; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Güler Ertan, Beylikdüzü Fotoğraf Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı ve Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal yer alıyor.

Başvurular, 14 Mart 2025 tarihine kadar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.