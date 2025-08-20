İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 326 öğrenci kapasiteli Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete açtı.İSTANBUL (İGFA) - Eskiden İSKİ’ye ait bir vezne binası olarak kullanılan yapı, dönüştürülerek 326 öğrenci kapasiteli modern bir yurt haline getirildi. Yurda, 21 Mart 2025’te hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz ismi Filiz Akın’ın adı verildi. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, merhum sanatçının eşi Sönmez Köksal ve çok sayıda davetli katıldı.

İBB’NİN 15. ÖĞRENCİ YURDU

2019 öncesinde İBB’ye ait öğrenci yurdu bulunmazken, Kadıköy’de açılan Filiz Akın Yurdu ile sayı 15’e ulaştı.

Açılış töreninde yurda isminin verilme süreci ve Filiz Akın’ın eğitim alanındaki katkıları da anıldı. Katılımcılar, yurt binasını gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

İBB, 2029 yılına kadar öğrenci yurt kapasitesini 15 bin kişiye çıkarmayı hedefliyor. Yeni açılacak yurtlarla birlikte, barınma hizmetinin yanı sıra burs, istihdam ve psiko-sosyal destek gibi uygulamalarla gençlerin çok yönlü gelişimi hedefleniyor. Bu yaklaşım, hem eğitim hayatını kolaylaştırmayı hem de öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlıyor.

Merhum sanatçı Filiz Akın’ın adını taşıyan yurdun açılışında duygularını paylaşan eşi Sönmez Köksal, hem bu anlamlı yapının hizmete girmesinden hem de eşinin isminin yaşatılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Açılış töreninin ardından katılımcılar, Filiz Akın Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu gezerek öğrencilerle bir araya geldi.