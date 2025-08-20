Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 30 Kasım 2025’te gerçekleştirilecek Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nın ilanlarını yayımladıklarını duyurdu. Başvuruların 25 Ağustos ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için nitelikli insan kaynağına verdikleri önemi vurguladı.

Bakanlık olarak, çalışanların kariyer hedeflerini desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Tunç, liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma hedefiyle 2025 yılı içinde müjdelenen Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nın detaylarını paylaştı.

Bakan Tunç, sınavın 30 Kasım 2025 tarihinde yapılacağını, başvuruların ise 25 Ağustos 2025’te başlayıp 5 Eylül 2025 saat 23.59’da sona ereceğini duyururken, sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederek, adaylara başarılar diledi.