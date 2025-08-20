Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmelerde barış süreçleri, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ile barış süreçleri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Alaska zirvesinin sonuçlarını ve Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Barış sürecini yakından takip ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının başından beri adil bir barış için samimi çaba gösterdiğini vurguladı.

Kalıcı barışı hedefleyen yaklaşımları desteklediklerini ifade eden Erdoğan, iki ülkenin diyalog halinde olması konusunda Putin ile mutabık kaldı. Putin ise İstanbul Süreci’ne dikkat çekerek, Türkiye’nin barış görüşmelerine ev sahipliği ve çabaları için Erdoğan’a teşekkür etti.

ERDOĞAN-SCHOOF GÖRÜŞMESİ: İŞ BİRLİĞİ VE GAZZE KRİZİ

Öte yandan Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Savunma sanayii başta olmak üzere iş birliğini artırma kararlılığını vurguladı. Gazze’deki insani felakete dikkat çeken Erdoğan, Netanyahu Hükümeti’nin Gazze’yi tamamen askeri kontrol altına alma planını asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

Ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sona ermesi için çalıştığını ve İstanbul Süreci’ni sürdüreceğini ifade etti.