TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi, Bursa’nın Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’nde yapılan imar planı değişikliklerine sert eleştiriler yöneltti. Şube Başkanı Mehmet Yıldız, 20,42 hektarlık alanda TOKİ için onaylanan planların deprem riskini göz ardı ettiğini, raporların bilimsel verilerden yoksun ve kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlandığını öne sürdü.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde yapılan imar planı değişiklikleri kamuoyunun gündemine oturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanan 1/100.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri, 27 Ağustos 2025’ten itibaren 30 gün askıda çıkarılmıştı. Seymen Mahallesi’nde 332, 333, 379, 386, 388, 389, 950, 1289, 1302, 1303, 1304 numaralı parselleri ve tescil dışı alanları kapsayan planlar ile ilgiliTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız sert eleştirilerde bulundu.

Yıldız, yaptığı basın açıklamasında, imar planı değişikliği yapılan alanın deprem riski taşıdığına dikkat çekerek, hazırlanan raporların bilimsel verilerden uzak ve gerçeğe aykırı düzenlendiğini vurguladı. Yıldız, alanın Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney kolu üzerindeki Kayapa-Yenişehir Fayı’na yakın olduğunu, bu fayın Bursa için ana deprem kaynaklarından biri olduğunu vurguladı.

“RAPORLAR BİLİMSELLİKTEN UZAK”

Plan açıklama raporlarının “depremsellik” bölümlerinin genel bilgilerle dolu, bölgeye özel bilimsel verilerden yoksun olduğunu belirten Yıldız, Türkiye Diri Fay Haritası, AFAD’ın sismik yansıma, GPS modelleme ve mikrobölgeleme çalışmaları ile 2021-2023’teki Bursa İRAP, Deprem Zararlarını Azaltma ve UDAP çalıştaylarının da göz ardı edildiğini söyledi.

Raporda dikkat çekilen bir diğer önemli noktanın da alüviyal zeminler ve dolgu alanlarının sıvılaşma riski olduğun ifade eden Mehmet Yıldız, bu tür zeminlerin özellikle deprem anında sıvılaşma riskinin yüksek olduğu ve bu durumun yapı güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Raporların kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlandığını öne süren Yıldız, "Bölge ‘düşük tehlikeli’ gösterilerek gerçekler gizleniyor” dedi.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI NE TALEP EDİYOR?

Jeoloji Mühendisleri Odası'nca yapılan açıklamada plan değişikliğinin iptali istenirken, hazırlanan raporlar hakkında soruşturma açılması da talep edildi. Bölgeye özel paleosismolojik araştırmaların ve mikrobölgeleme çalışmalarının uluslararası standartlara uygun şekilde yapılmasını öneren Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, bu araştırmaların tamamlanmadan imar planı yapılmaması ve yapılaşmaya başlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Eksik ve yanıltıcı raporlarla yapılan imar planı değişiklikleri, ileride telafisi imkânsız can ve mal kayıplarına neden olabilir" diyen Yıldız, bu konuda Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, tüm yetkili kurumların sorumluluk alarak, planın iptal edilmesi gerektiğini kaydetti.