Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalmasını perçinleyen 1176 Miryokefalon Zaferi’nin 849. yıldönümünü düzenlediği kapsamlı etkinliklerle kutladı.DENİZLİ (İGFA) - Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenen anma programına Başkan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Çivril Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Genç, belediye bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çavuşoğlu Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlayan üç büyük tarihi dönemeçten bahsederek, 1071 Malazgirt Zaferi, 1176 Miryokefalon Zaferi ve Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet’in ilanına giden süreci hatırlattı. “Bu güzel coğrafyada özgürce yaşayabiliyorsak, bu üç büyük zaferin ve liderlerin bizlere bıraktığı miras sayesindedir” diyen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için mücadele eden tüm kahramanlara minnetlerini sundu.

“BU VATANI BİZE CANLARIYLA EMANET EDEN KAHRAMANLARA BORÇLUYUZ”

Cumhuriyetin, herkesin liyakatiyle ülke yönetiminde söz sahibi olabilmesini sağladığına vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, “Bugün Serinhisar’dan çıkmış birinin bir hanedana bağlı olmadan belediye başkanı olabilmesi, bu cumhuriyetin bizlere en büyük armağanıdır. En büyük borcumuz da bu mirasa sahip çıkarak çalışmaktır” dedi. Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını “Miryokefalon Zaferi’nin yıldönümü hepimize kutlu olsun. Bu vatan için canını vermekten çekinmeyenlere olan borcumuzu, en azından çalışarak, adaletle ve bu toprakların hakkını koruyarak ödeyeceğiz” sözleriyle tamamladı.

MİRYOKEFALON ZAFERİ ANLATILDI

Törenin ardından “Çivril Miryokefalon Zaferi” konulu fotoğraf sergisi açıldı ve Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda bir panel düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. İbrahim Balık yaparken, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Prof. Dr. Levent Kayapınar, Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, Prof. Dr. Murat Keçiş ve Dr. Öğr. Üyesi Selim Kaya zaferin tarihsel önemini anlattı. Öte yandan Kutlama programı, Çivril Cumhuriyet meydanında bu akşam (17 Eylül Çarşamba) saat 20.00’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sanatçılarının vereceği halk konseri ile sona erecek.