İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, kent sakinlerini sağlıklı ve aktif bir yaşama teşvik etmek amacıyla güz dönemi sağlıklı yaşam yürüyüşlerine başlıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, sağlıklı yaşamı ve hareketli bir kenti teşvik eden etkinliklerine güz döneminde de devam ediyor. İzmit halkının sağlık ve zindeliğini korumak amacıyla yürütülen “Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri” ve “Nefes Al İzmit Yogada Buluşuyoruz” etkinliklerinin yanı sıra, geçtiğimiz hafta Kadın Spor Salonları Projesi’nin güz dönemi de yoğun ilgiyle açılmıştı.

Şimdi ise sıra açık havada yapılan etkinliklerde. Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri’nin güz dönemi ilk buluşması, 14 Ekim Salı günü gerçekleşecek. Katılımcılar, Seka Park Saltanat Kayığı Kafe yanında 09.30’da toplanarak yürüyüşe başlayacak.

İzmit Belediyesi, spor salonlarının yanı sıra açık alan etkinlikleriyle de vatandaşların hem fiziksel hem sosyal yönden güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyor.