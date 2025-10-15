İzmit Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerine bir yenisini daha ekleyerek istiridye mantarı hasadı gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - “Üreten Kent İzmit” vizyonuyla alternatif tarım ürünleri yetiştirerek üreticiyi destekleyen İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği istiridye mantarı üretim tesisinde hasada devam ediyor. Elde edilen ürünlerin büyük bir bölümü vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılırken, bir kısmı ise hem aşevinde değerlendirilip hem Gülümse Kafelerde satışa sunulacak.

Böylece hem yerel üretim destekleniyor hem de sağlıklı ve doğal gıdalar halka ulaştırılıyor. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşık 2,5 ton istiridye mantarının hasat edildiğini belirtirken, üretimin belirli dönemlerde sürdürüleceğini ifade etti.