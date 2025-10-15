TÜİK'in açıkladığı 2025 Ağustos ayı hizmet üretim endeksine göre endeks yıllık yüzde 3,6, aylık yüzde 0,4 arttı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yıllık yüzde 9 artışla başı çekerken, bilgi ve iletişim hizmetleri aylık yüzde 3,2 düştü. Diğer sektörlerde karışık değişimler gözlendi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi (2021=100), bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi.

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yıllık yüzde 9,0 ile en yüksek artışı kaydederken, bilgi ve iletişim hizmetleri aylık yüzde 3,2 azaldı.

TÜİK verilerine göre, 2025 Ağustos’ta hizmet sektörünün alt dallarında yıllık değişimler şöyle oldu:

Ulaştırma ve depolama yüzde 0,7, konaklama ve yiyecek yüzde 4,7, bilgi ve İletişim yüzde 6,4, gayrimenkul yüzde 7,2, mesleki, bilimsel ve teknik yüzde 9,0, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 artış gösterdi.

Karışık seyir izleyen aylık bazda ise hizmet üretim endeksi yüzde 0,4 artarken, alt sektörlerdeki değişimler şöyle oldu:

Bilgi ve İletişim ile gayrimenkulün sektörün azalış gösterdiği istatistiki verilerde; ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,2, konaklama ve Yiyecek yüzde 1,7, mesleki, bilimsel ve teknik yüzde 2,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 artış kaydetti.