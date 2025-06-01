Okullararası Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde, İzmit Belediyespor Kulübü’nün altyapısından yetişen sporcular büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden birçok başarılı sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, İzmitli genç cimnastikçiler üstün performanslarıyla göz doldurduKOCAELİ (İGFA) - Bolu’da düzenlenen 2025 Yılı Okullararası Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde önemli bir başarıya imza atıldı.

İzmit Belediyespor Kulübü’nün Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde yetişen ve Özel Bilgi Küpü Mektebim Okulları’nda eğitimlerine devam eden sporcular Buğlem Ercan ve Ayşe Beren Taşkın’ın yer aldığı takım, Türkiye ikincisi olarak büyük bir gurur yaşattı.

Final müsabakalarında gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken sporcular, madalya ve kupalarını Bolu Valisi Abdülaziz Aydın’ın elinden aldı. İzmit Belediyespor altyapısından yetişerek ulusal başarıya ulaşan genç sporcular, hem kulüplerini hem de okullarını gururlandırdı. İzmit Belediyespor Kulübü yetkilileri, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, bu başarının gelecekteki daha büyük başarıların habercisi olduğunu vurguladı.