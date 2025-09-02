İzmit Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında söz alan Meclis Üyesi Barbaros Akkuş, av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçıların sorunlarını gündeme taşıdı. Akkuş, denizlerdeki balık popülasyonunun hızla tükendiğini belirterek, “Balıkçılık bakanlığı kurulmalı” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısında denizlerde avlanma sezonunun başlaması ile ilgili söz alan Meclis Üyesi Barbaros Akkuş, av sezonunun dün itibarıyla başladığını anımsattı.

Balıkçılara devlet tarafından verilen desteklerin komik rakamlar olduğunu ifade eden Akkuş, "Ne yazık ki istenilen destek verilmiyor. Avlanma yasaklarına uyulmasına rağmen kota getirilmiyor. Türkiye’de denizi bitirene kadar balık tutmaya devam ediyoruz. Artık hamsi Yunanistan’dan gelmeye başladı. Karadeniz’de hamsi kalmadı. Kalkan balığı Türkiye’de yok denecek kadar az" dedi.

Kocaeli'de 2 bin 419 tane balıkçının varlığına vurgu yapan Akkuş, "Bunların yanında amatör avlananlarda var. Kocaeli’de 218 adet balıkçı gemisi var. İzmit Körfezinde bir süre sonra balık bulamayacağız. Özellikle sanayinin ve kentsel kirliliğin neden olduğu sorunlardan dolayı balık avlanmak eski hatıralar haline gelecek. Denizlerden halkımız yeterince faydalanamıyor. Balıkçılık SOS veriyor. İzmit’te balıkçı barınağı yok. Balıkçılarımızın sorunları devam ediyor. Bu ülkede balıkçılık bakanlığı kurulmalı” diye konuştu.