Ölme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Marmara Denizi’ni korumak için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir, aynı zamanda körfezin temizliğini de elden bırakmıyor. Büyükşehir, İzmit Körfezi’ni hem koruyor, hem temizliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, müsilaj tehdidi altındaki Marmara Denizi’ni korumak için var gücüyle çalışıyor. Ortaya konulan çalışmalarla İzmit Körfez’i hem korunuyor hem de temizleniyor.

Marmara Denizi’nde yeniden gündeme gelen müsilaj tehdidi, Marmara’nın korunmasına yönelik çağrıların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, “Marmara ölüyor” sözleriyle altını çizdiği tehlikeye karşı Marmara’daki tüm belediyeleri görevlerini yapmaya davet etmişti. Konunun ideolojik tartışmaların çok uzağında olduğunu belirten Büyükakın, “Tedbir alınmaz, gereken yapılmazsa yine çok büyük bir çevre felaketi ile karşı karşıya kalacağız” demişti.

ARITMA TESİSLERİ İLE ATIKSU BIRAKILMIYOR

Peki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara’nın korunmasına yönelik hangi önlemleri alıyor? Büyükşehir’in bu konuda iki önemli ana faaliyetinin yanında çok sayıda yan çalışması da bulunuyor. Ana faaliyetlerinden ilkini Marmara Denizi’nin kirletilmemesini hedefleyen arıtma tesisleri oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 arıtma tesisi ile İzmit Körfezi’ne bir damla atık suyun gitmesine izin vermiyor. Yılda 700 milyon TL enerji maliyetine yol açsa da Büyükşehir, arıtma tesislerini çalıştırmaktan vazgeçmiyor.

İkinci ana faaliyet ise İzmit Körfezi’nde “Dip Çamuru Temizliği”. Sanayinin gelişimiyle birlikte, derelerden taşınan atıklarla İzmit Körfezi’nin doğu baseni adeta bir çamur deryasına dönüştü ve ekolojik dengede bozulmalar meydana geldi. Büyükşehir dip çamuru projesiyle yılların biriktirdiği bu kirliliği ortadan kaldırmak için çalışıyor. İlk etabı tamamlanan projenin ikinci etabı başlamak üzere. Proje kapsamında 8.500.000 ton dip çamuru denizden çıkarılarak bertaraf edilecek.

ATIK VE ÇÖPLER DENİZE ULAŞMADAN BERTARAF EDİLİYOR

Diğer yandan Büyükşehir, 4 adet deniz yüzey temizleme teknesi ile İzmit Körfezi’nde yüzer halde bulunan atıkları topluyor. Deniz süpürgelerinin yanaşamayacağı kıyı bölgelerde 2015 yılından bu yana 3 adet amfibi temizleme aracı hizmet veriyor. Atıkların dereler vasıtası ile denize ulaşmasını önlemek için kurulan Kumla ve Kiraz Dereleri bariyer sistemiyle 2.500 metreküp atık toplandı. Kıyılarda oluşan kirliliklerin temizlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların toplanması amacıyla oluşturulan Mavi Takım ekibi de şimdiye kadar yaklaşık 66 ton atık temizledi. Öte yandan İzmit Körfezi’ndeki iskele altlarında, kıyı kesimlerde bulunan durgun sularda birikim yapan yüzer haldeki atıkları toplamak amacıyla 10 adet çöp kovası yerleştirilerek, bu alanlarda biriken yüzer haldeki atıklar temizleniyor.