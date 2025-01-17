CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Millî Eğitim Bakanlığı ani bir kararla 66 Anadolu Lisesi 'nin proje okul statüsünden çıkarmasını TBMM’de yaptığı bir konuşma ile eleştirdi. Milletvekili Yontar, Bakan Tekin'i istifaya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 66 Anadolu Lisesi'nin 'proje okul' statüsünden çıkarılmasını eleştirdi

TBMM'de yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Milletvekili Yontar, "Ülke genelinde akademik başarısı yüksek olan liseleri hedef tahtası hâline getirmeniz iktidarınızı dibe çekiyor. Bu liselerin hangi çalışması sizi bu kadar rahatsız etti ki Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Giresun, Iğdır, Karaman, Rize, Sinop, Tunceli ve Uşak illerinde Anadolu liselerinde sınavı kaldırarak bir tane bile LGS'yle girilebilecek Anadolu lisesi bırakmadınız?" diye sordu.

"DERHAL İSTİFA EDİN"

"Cumhuriyet öğretmenleri sizi o kadar çok rahatsız ediyor ki Anadolu öğretmen liselerini kaldırdınız" diyen Milletvekili Yontar, "Şimdi, Anadolu liselerini, sıra fen liselerine mi gelecek?" diye sorarak, Bakan Tekin'e, "Siyasi ideolojileriniz yüzünüzden bozduğunuz eğitim dolayısıyla derhâl istifa edin" çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yüzlerce proje okul arasından sadece 4 yılını tamamlayan 75 proje okulundan 66'sının proje statüsünün iptal edilmişti.

İŞTE OKULLARIN LİSTESİ