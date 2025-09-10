İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesi sonrasında hayata geçirilen ve bugün 5 şubesiyle hizmet veren Kent Lokantaları, İzmirlileri sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdayla buluşturuyor. Kent Lokantaları’nda 2024 yılının Haziran ayından itibaren 4 çeşit yemekten oluşan yaklaşık 500 bin menü halka sunuldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez açılmasına öncülük ettiği Kent Lokantaları, halkı sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdayla buluşturmaya devam ediyor.

4 çeşit yemeğin 50 TL'den sunulduğu Kent Lokantaları, Türkiye’deki ekonomik krizin giderek derinleştiği şu günlerde önemli bir açığı kapatıyor.

Kent Lokantalarından 2024 yılının haziran ayından itibaren dört çeşit yemekten oluşan yaklaşık 500 bin menü halka sunuldu. Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar’da kaymakamlık binasının karşısında, Menemen’in Mermerli Mahallesi’nde ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi’nde kapıları açık olan lokantalar, hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet veriyor.

“GÜNLÜK 2 BİN KİŞİLİK YEMEK ÜRETİMİ VAR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ’de İşletmeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Pınar Salman, İzmirlilerin projeden memnun olduğunu belirterek “Bütçe dostu olacak şekilde, kar amacı gütmeden 50 TL gibi bir fiyatla bütün Kent Lokantaları’mızda hizmet veriyoruz. Yemeklerimiz merkez mutfaklarımızda üretiliyor, toplu olarak geliyor ve herkes dört çeşit yemek alabiliyor. Emeklilerimiz hizmetimizden memnun. Günlük 2 bin kişilik yemek üretimi gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 500 bin menü satışı gerçekleştirdik. Cemil Başkan’ımızın önderliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.