2026-2028 dönemini kapsayan OVP'ye yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, OVP'lere önemli göstergenin büyüme rakamları olduğunu anlatırken, yanlış politikaların Türkiye'yi getirdiği noktaya dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik eleştirilerde bulundu.

Milletvekili Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün OVP'ye ilişkin sunum yaptığını anımsattı. Sunumu eleştiren Usta, "'Geçen yıl bunu vadettik, bu yıl da gerçekleştirdik' diye bir tane örnek gösteremezler. Buraya sayfalarca doküman yazmanın çok fazla bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

OVP'lerde en önemli göstergenin büyüme rakamları olduğunu anlatan Usta, "Şu andaki dokümana göre üst üste 4 yılda Türkiye, potansiyel büyümesinin altında büyüdü ve büyüyecek diye öngörülüyor. Türkiye'de bu kadar uzun süre potansiyel büyümenin altında büyüme rakamlarını konuşmamıştık. Dolayısıyla yanlış ekonomi politikalarının Türkiye'yi getirdiği nokta maalesef burası" diye konuştu.

"Kişi başına düşen milli gelirin 17 bin dolara yaklaştığı" yönündeki ifadelere değinen Usta, "Kimin geliri arttı? O zaman bir şey daha yapılıyor. Bu rakamın doğru olduğunu varsaydığımız durumda daha vahim bir tablo ortaya çıkıyor, demek ki Türkiye'de gelir dağılımı hızlı bir şekilde bozuluyor." diyerek, Türkiye'de sanayicilerin zor durumda olduğunu da kaydetti.