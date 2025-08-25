İzmir’in Bayındır ilçesindeki Ilıca Barajı’nda bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda bir çocuğun cansız bedenine ulaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bayındır ilçesine bağlı Ergenli mevkii Ilıca Barajı’nda dün saat 18.00 sıralarında yüzmek için suya giren bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma birimine bağlı dalgıçlar hızla olay yerine sevk edildi.

İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri ile İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma timlerinin de yer aldığı çalışmada, ekipler vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başladı.

Balçık zeminli olduğu değerlendirilen barajda, dalgıçlar yoğun bir çalışma yürüttü.

Yapılan aramalar sonucunda, İzmir İtfaiyesi dalgıçları tarafından, barajın yaklaşık 4 metre derinliğinde 15 yaşında olduğu belirlenen B.Y’nin cansız bedenine ulaşıldı.