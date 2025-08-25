Bursa PERDER yönetimi, orman yangınıyla mücadele sırasında şehit olan kahraman itfaiyeci Ramazan Şaşkın’ın ailesini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, Başkan Yardımcısı Özer Düşünüklü, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Seyhan, Burhan Yıldırım ve Harun Arslan ile Üye Kamil Burhan, Orhaneli’de orman yangınıyla mücadelede şehit olan itfaiye eri Ramazan Şaşkın’ın ailesini ziyaret ederek destek mesajı verdi.

İki çocuk babası şehit itfaiyeci Ramazan Şaşkın’ın Büyükorhan’da yaşayan ailesine başsağlığı dileyen Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı-Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, “Ramazan Şaşkın, ameliyat sonrası ayağı alçılı olduğu halde, Orhaneli’de yangınla mücadele eden arkadaşlarına moral amacıyla çıktığı yolda fenalaşarak şehit oldu. Onun hikâyesi, hepimizi derinden etkiledi. Bu vesileyle orman yangınlarıyla mücadele sırasında şehit olan tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Onların mücadelesi, gelecek nesillere örnek olacak. Ramazan Şaşkın gibi fedakâr görevlilerimiz, vatanın yeşil örtüsünü korumak için canlarını ortaya koymaya devam ediyor. İtfaiye teşkilatımızın tüm neferlerine, AFAD’a, orman işçilerine ve gönüllülerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

‘YENİDEN FİDAN BAĞIŞI YAPACAĞIZ’

Bursa PERDER olarak Şaşkın ailesinin her zaman yanında olacaklarının da altını çizen Kılıç, “Bu anlamlı mücadelede Ramazan Şaşkın kardeşimiz, geride emsalsiz bir fedakârlık örneği bıraktı. O ve diğer kahramanlarımızın isimleri asla unutulmayacak. Bursalı yerel zincirler olarak, ailelerini asla yalnız bırakmayacağız. Yeşil vatanımızın korunması için de ayrıca çalışmalar yapacağız. Daha önce yaptığımız fidan bağışı kampanyamızı yenileyeceğiz. Bu cennet vatanın ilelebet var olması adına üzerimize düşeni yapacağız.” ifadelerini kullandı.