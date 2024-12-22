İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kent trafiğine nefes aldırmak için gündemine aldığı önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi’nde çalışmalar başladı. 500 milyon liraya mal olacak çalışmaların ekiplerin 7 gün 24 saat mesaisi ile 10 ayda bitirilmesi planlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmir’in kalbindeki trafik düğümünü çözmek için başlattığı dev ulaşım projelerinin ilk etabı olan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi Projesi başladı.

Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, hastane ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesindeki ulaşımı rahatlatacak. Karayolu alt geçidi ile Mürselpaşa Bulvarı’ndan kentin önemli ticaret merkezlerinden Gıda Çarşısı’na direkt bağlantı sağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturulacak.

Demiryolu hattı nedeniyle iki mahalle arasındaki kesinti ortadan kalkacak. Halkapınar Mahallesi’nde yer alan Mürselpaşa Bulvarı’nı Gıda Çarşısı’na bağlayacak alt geçit, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak. Demiryolu ve metro hattının altından geçilerek yapılacak alt geçit 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak hizmet verecek. Alt geçit, sayesinde özellikle TIR ve yüklü kamyonları kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılacak. Alternatif yol özellikle Alsancak yönünden Gıda Çarşısı yönüne seyredecek araçların Şehitler Caddesi ve Halkapınar Kavşağı ile Gaziler Caddesi üzerinde oluşturduğu yoğunluğun önüne geçecek. Kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı'nda trafik sıkışıklığı azalacak.

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sercan Kahya, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın kent trafiğini rahatlatmak için öncelik verdiği ulaşım projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Bu çalışmayla birlikte Mürselpaşa Bulvarı’nın bölmüş olduğu Yenişehir Mahallesi, Mersinli Mahallesi, Halkapınar Mahallesi ile karşı taraftaki Alsancak Mahallesi, Ege Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi’ni birbirine bağlayacağız. Mürselpaşa Bulvarı’nda, özellikle trafik yoğunluğunun olduğu kuzey aksı olarak nitelendirdiğimiz Karşıyaka bölgesindeki yoğunluğu alacak önemli projelerden bir tanesi olacak. Karayolu alt geçidinin açılmasıyla birlikte özellikle ticari merkez olarak adlandırılan Gıda Çarşısı, Mürselpaşa Bulvarı’ndan trafik yoğunluğunu alarak sıkışıklığı önemli ölçüde azaltmış olacak” diye konuştu.

Alt geçit sayesinde özellikle TIR ve yüklü kamyonların kent merkezinde oluşturduğu yoğunluğun önemli ölçüde azaltılacağını ifade eden Sercan Kahya, “Özellikle Mürselpaşa Bulvarı’nı kullanan ağır vasıta araçları Halkapınar trafiğini kullanmadan Gıda Çarşısı bölgesine hızla ulaşacak” dedi.