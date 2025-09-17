İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir, eylül ayı içerisinde ön atölyelerle ve söyleşilerle başlayacak. “Dirlik” temasıyla yapılacak etkinlik 7 Kasım’a kadar devam edecek. Program kapsamında “Açık Sınıf: Bergama Vapuru’nda Kamusal Dersler” ise 20 Eylül Cumartesi günü başlayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Akdeniz Akademisi’nin kente armağan ettiği en önemli tasarım buluşmalarından biri olan İyi Tasarım İzmir, bu yıl 10’uncu kez düzenleniyor. “Dirlik” temasıyla yapılacak etkinlik eylül ayı içeresinde ön atölyelerle ve söyleşilerle başlayacak ve 7 Kasım’a kadar kentin farklı noktalarında İzmirlilerle buluşacak.

Bu kapsamda düzenlenen “Açık Sınıf: Bergama Vapuru’nda Kamusal Dersler” başlıklı programda ilk ders, 20 Eylül Cumartesi günü, 10.30’da yapılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Turgay Gülpınar, “Gecekonduyu Özneleşme Üzerinden Düşünmek: Kolektif Yaratıcılıktan Devrimci Potansiyele” başlıklı dersiyle katılımcılarla buluşacak.

1 KASIM’A KADAR BERGAMA VAPURU’NDA

“Açık Sınıf: Kamusal Dersler”, 17 Ekim’deki resmi açılış öncesinde atölye programlarının ilk adımı olacak. 1 Kasım’a kadar her cumartesi 10.30–12.30 saatleri arasında Konak İskelesi’nde demirli Bergama Vapuru’nda yapılacak dersler, dünyaca ünlü Brezilyalı eğitimci, filozof ve eleştirel pedagojinin etkili kuramcılarından biri kabul edilen Paulo Freire’nin özgürleştirici eğitim anlayışından esinle yeni bir öğrenme deneyimi sunacak. Katılımcılar yalnızca dinlemekle kalmayacak; yazacak, paylaşacak ve kolektif belleğe iz bırakacak.