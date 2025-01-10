İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlediği Nitelikli ve Çağdaş Eğitim Çalıştayı’nda eğitime ilişkin çözüm önerileri sunuldu. Çalıştay kapsamında geliştirilen proje fikirlerinin ilgili kurumlarla paylaşılması planlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Nitelikli ve Çağdaş Eğitim Çalıştayı, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştay, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, Eğitim-İş, Ege ODTÜ Mezunları Derneği, İzmir Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (EÇEV) da içinde bulunduğu tertip komitesinin desteğiyle hayata geçirildi. 168 katılımcının bir araya geldiği çalıştay, İzmir Çocuk Meclisi Sözcüsü Derin Taş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’ın açılış konuşmalarıyla başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tuğçe Gülcüler, çalıştayın amacı hakkında bilgi verirken, çalıştay koordinatörü Can Güvenir de format hakkında detayları paylaştı. Etkinliğe katılan Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, çalıştaya destek veren isimlerden biri oldu.

Katılımcılar eğitime destek, spor, kültür-sanat, ortak değerler, erişilebilirlik ve bilim-teknoloji başlıkları altında düzenlenen oturumlarda yer aldı. Her oturum, profesyonel koçluk yapan danışmanlar eşliğinde yürütülerek mevcut durum analizleri yapıldı ve çözüm önerileri ile proje fikirleri geliştirildi. Çalıştay raporunun bir ay içinde yayımlanması ve geliştirilen proje önerilerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılması planlanıyor.