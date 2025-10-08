İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin iyi olma hâlini ve ruh sağlığını güçlendirmek, kişisel gelişim alanında farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla “Keşif Atölyeleri” serisi başlattı. “İlişkilerde Düşünce Hataları” ve “Öz Sabotajı Dönüştürme” oturumları yapıldı. Atölye serisi her hafta çarşamba günü farklı temalarla devam edecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin gelişimine yönelik programlarını sürdürüyor. Son olarak Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle "Keşif Atölyeleri" serisi başladı.

Gençlerin kişisel gelişim alanında farkındalık kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen atölye serilerinin ilki “İlişkilerde Düşünce Hataları” başlığı ile yapıldı. Gençler atölyede bilişsel-davranışçı terapi (BDT) ilkeleri çerçevesinde düşünce-duygu-davranış ilişkisini keşfetti. Katılımcılar, sık karşılaşılan bilişsel çarpıtmaları tanıyarak sağlıklı iletişim becerileri geliştirme üzerine interaktif etkinlikler ve grup çalışmalarına katıldı. 120 dakika süren atölyede gençler, kendi yaşantılarından örnekler üzerinden çalışarak daha işlevsel düşünce ve davranış modelleri geliştirme fırsatı buldu.

ÖZ SABOTAJ: KENDİ KENDİNE ENGEL OLMA DAVRANIŞI

Keşif atölyeleri serisi, “Öz Sabotajı Dönüştürme” oturumu ile devam etti. Katılımcılar, atölye çalışmasıyla kendini daha iyi tanıma becerisi kazandı. Alsancak Talâtpaşa Gençlik Merkezi’nde düzenlenen atölye çalışmasında gençler; kendi kendine engel olma (öz-sabotaj) davranışlarını fark etme fırsatı buldu. Program süresince bu davranışların kökenleri ele alındı ve daha işlevsel düşünce–davranış kalıpları geliştirme üzerine çalışmalar yapıldı. Atölye sonunda, katılımcıların kişisel potansiyellerini ortaya çıkararak günlük yaşamlarında daha sağlıklı adımlar atmalarına katkı sağlandı.

Alanında uzman ekip tarafından hazırlanan "Keşif Atölyeleri" serisi, pozitif psikoloji, bilinçli farkındalık ve uygulamalı egzersizlerle gençlere günlük yaşamda kullanabilecekleri beceriler kazandırmayı hedefliyor. Atölye serisi her hafta çarşamba günü farklı temalarla devam edecek.