Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Alifuatpaşa’da 11 yıl önce kapatılan hemzemin geçidi yeniden açarak hasreti bitirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

11 YILLIK HASRET…

Bu kapsamda Geyve Alifuatpaşa’da, 11 yıl önce kapatılan hemzemin geçit yeniden açıldı ve mahallede hasret sona erdi.

Bölge halkının büyük bir sevinçle karşıladığı geçit, mahallede yıllardır süregelen ulaşım sorununu ortadan kaldırdı, iki yakayı birleştirdi ve bölgedeki ticareti canlandırdı.

Bölge halkı ise çalışmadan dolayı memnun. Başkan Alemdar ve ekibine teşekkür eden mahalleli, dünden bugüne yaşanan değişimi anlattı.

“İŞLERİMİZ AÇILACAK VE BEREKETLENECEK”

Serhat Çelik, “Yaşlılar, çocuklar ve biz çok zorlanıyorduk. Üst geçit ve köprüyü artık hayatımızdan çıkardık. Artık herkes dükkânımızın önünden geçecek, işlerimiz açılacak ve bereketlenecek” dedi. Tuğba Turan, “11 yıldır mahallemizde durgunluk vardı. Bu anı özlemle bekliyorduk. Açılış işlerimize olumlu yönde katkı sağlayacak. Çok mutluyuz, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ÇOK MUTLUYUZ…”

Kadir Sanal, “Esnaf olduğumuz için geçidin açılması bizim için çok önemli. Artık mahalle dışından gelenler de geçidi kullanacak, bu da işlerimize katkı sağlayacak. Kapalıyken çok zorlanıyorduk, Yusuf Alemdar Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Mahalleli Meriç Gün ise, “Önceki halini bildiğimiz için açılmasına çok sevindik. Eskiden daha bereketli işlerimiz oluyordu. Alifuatpaşa’nın belli bir potansiyeli var, dışarıdan gelenlerle birlikte yeniden hareketlenecek” ifadelerini kullandı.

“GEÇİT KAPANINCA İKİYE AYRILDIK”

Hasan Selvan, “Geçit kapanınca işlerimiz durgunlaştı, gelen giden kalmadı. Şimdi esnafa büyük faydası olacak. Geçit bizi ikiye ayırınca milletçe nereden gideceğimizi şaşırdık” dedi. Bölgeden Mehmet Nuri Baş ise, “Emlak ofisimiz var, araçlar yeniden bu yolu kullanacak. Bu durum işlerimiz açısından oldukça yararlı olacak” diye konuştu.

“OKULA GİDİP GELMEM KOLAYLAŞACAK”

Akif Acar, “Çocuklarımız artık güvenli şekilde geçecek. Yaşlılar sağlık ocağına, pazara rahatça gidebilecek. Tüm mahalle halkı için büyük kolaylık olacak” dedi ve Muhammet Sait Gökçe, “Geçidin açılmasıyla okula gidip gelmem çok kolaylaşacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“KIŞIN YOL YÜRÜMEKTEN KURTULACAĞIZ”

Eşref Kara, “Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Ekmek almak için bile kilometrelerce yürüyorduk. Şimdi 5 dakikada karşıya geçebileceğiz” dedi. Tolgahan Dalay, “Geçidin açılmasıyla esnafımızın işleri canlanacak. Çocuklar kışın soğukta uzun yol yürümekten kurtulacak. Alifuatpaşa ikiye bölünmüştü, şimdi yeniden kavuştu” ifadelerini kullandı.

Alifuatpaşalıların üst geçit mecburiyeti sona erdi ve ulaşım güvenliği artırıldı.