İZDENİZ’in İzmir Marina’da düzenlediği yelken eğitimleri devam ediyor. Hafta içi akşam saatlerinde teorik derslerle başlayıp hafta sonu denizde pratik yapma fırsatı sunan eğitimler, ekim ayı sonuna kadar devam edecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımını sağlayan iştiraki İZDENİZ, İzmir Marina’da yelken eğitimlerini sürdürüyor. Yetişkinlere yönelik eğitimler 1 gün teorik ve 2 gün uygulamalı olarak toplam 3 gün sürüyor. Ağustos ayında başlayan eğitimler ekim sonuna kadar her hafta devam edecek.

Cuma günleri online teorik, cumartesi ve pazar günleri ise İzmir Marina’da uygulamalı olarak gerçekleştirilecek eğitimlerde kontenjan 5 kişiyle sınırlı.

18 yaş ve üzeri katılımcılara açık olan eğitimlerin ücreti 6 bin TL olarak belirlendi.

Kayıtlar bilet.izdeniz.com.tr adresinden yapılabiliyor.