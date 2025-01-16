İZSU Genel Müdürlüğü’nün Menemen Emiralem, Türkelli, Seyrek ve Villakent mahallelerinde yürüttüğü 200 kilometrelik içme suyu hattında çalışmalarda sona yaklaştı. 400 milyon liralık yatırım önümüzdeki aylarda tamamlanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su verimliliği yatırımları kapsamında kentin dört bir yanında ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor. Su kayıp kaçaklarını azaltmak, hanelere kesintisiz içme suyu ulaştırmak için Menemen’de yürütülen 200 kilometrelik içme suyu hattının 150 kilometresi döşendi. İçme suyu hattının yanı sıra bölgede parke çalışmaları da devam ediyor.

İzmir’de yaşam kalitesini artıracağız

400 milyon liralık yatırımla hayata geçen proje hakkında bilgi veren İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “200 kilometrelik içme suyu hattı imalatı yapıyoruz. Yüzde 75’ini tamamladığımız çalışmaları 2025 yılı ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz. Kullanım ömrünü yitiren içme suyu borularını tamamen yenileyerek vatandaşlarımızı daha sağlıklı içme suyu şebekesine kavuşturuyoruz. Temiz içme suyunu kesintisiz ve kayıpsız ulaştırarak bölgenin yaşam kalitesini de artırıyoruz” dedi.