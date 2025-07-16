TEMA Vakfı, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Atik Ailesi ile sıra dışı bir iş birliğine imza attı. Proje kapsamında, İzmir’de, yangınlarından zarar gören bir orman alanında yapılan kamp deneyimiyle kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.İZMİR (İGFA) - TEMA Vakfı, ülkemizde son dönemde artış gösteren orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Orman Yangınları Farkındalık Projesi kapsamında, orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu gerçeğinden yola çıkarak özellikle yaz aylarında ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkan yangınların önlenmesi amacıyla kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Vakıf, sosyal medya üzerinden 4 milyona yakın takipçisiyle kamp deneyimlerini paylaşan YouTube içerik üreticisi Atik Ailesi’nin gönüllü desteğiyle anlamlı bir iş birliği gerçekleştirdi.

Videolarının her birinde gittikleri doğal güzellikler arasında farklı bir seyir keyfi yaşatan Atik Ailesi, bu kez oldukça çarpıcı bir kamp deneyimiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün desteği ve TEMA Vakfı iş birliğiyle bu ay İzmir’de meydana gelen yangınlardan zarar gören Aliağa’daki bir ormanda kamp gerçekleştiriyor. Yanan ormanların yüzde 99’unun insan kaynaklı olduğu gerçeğinden yola çıkarak orman yangınları öncesinde ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında izleyicilere çeşitli bilgiler sunuyor.

Kreatif süreçleri Senfonico tarafından üstlenilen proje videosu, "Yanmış Ormanda Kamp" adıyla Atik Ailesi ve TEMA Vakfı’nın dijital kanallarında izleyicilerle buluştu.