İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yağış nedeniyle teyakkuza geçti. Öncelikli olarak olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde tedbirlerini alan ekipler, sorun yaşanabilecek bölgelere de anında müdahale ederek; yaşamın olumsuz etkilenmemesi için aralıksız görev yapıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’de sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 Ekim 2025 sabahı en yoğun yağış Menderes’te ölçüldü. Murtad istasyonunda 42,8 mm, Gümüldür’de 37,6 mm, Çileme Köyü’nde 37,5 mm yağış kaydedildi. Buca’daki yağış seviyesi 33,3 mm, Bornova-Çiçekliköy’de ise 32,5 mm olarak ölçüldü. Yağmur suyu ızgaraları ve dere yatakları ile yol geçiş menfezleri ve köprülerde temizlik yapan İZSU, çok sayıda araç ve personeli de görevlendirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor.

MERKEZ İLÇELERDE 390 PERSONEL SAHADA

Özellikle kritik noktalarda taşkınların önlenmesi amacıyla kent merkezinde 5 vidanjör, 27 kanal açma aracı, 9 ızgara temizlik ekibi, 20 çeşitli özelliklerdeki pompa, 17 iş makinesi, 17 kamyon ve 390 personel ile sahada olacak.

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgelerde ekipler, mazgal temizliği, pompa sistemleri ve yağmur suyu hatları üzerinden hızlı tahliye çalışmaları gerçekleştirdi. Bornova, Buca, Menderes ve Konak başta olmak üzere riskli noktalara anında müdahale edilirken, taşkın tehlikesi büyümeden kontrol altına alındı.

İZSU’DAN VATANDAŞLARA UYARI

İZSU yetkilileri, sağanak yağışın devam edebileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları gereken konular hakkında uyarıda bulundu. Araçların su baskını riski bulunan alanlara park edilmemesi, taşkın riski olan bölgelerde bodrum katlara inilmemesi gerektiği vurgulandı. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “İzmir genelinde anlık ihbarlara müdahale ediyoruz. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Vatandaşlarımızın güvenliği için sahada 7/24 çalışmaya devam edeceğiz” dedi.