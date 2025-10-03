Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin, çocukların yıl boyu spor yapmalarına imkân sunmak amacıyla düzenlediği Kış Spor Okulları’nda eğitimler başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 10 farklı tesiste düzenlenen Kış Spor Okulları’nda çocuklar; cimnastik, yüzme, güreş, karate, teakwondo, kicks boks, masa tenisi, dart, halter, tenis, satranç, basketbol, voleybol, badminton futbol ve bokstan oluşan 16 farklı branşta spor yapma fırsatı buluyor.

14 Eylül’de başlayan ilk dönem kapsamında çocuklar spor eğitimlerine devam ederken; ikinci dönem ise 13 Ekim’de başlayacak.

Sporun çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkı sağladığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Spor okulları ile çocuklarımız disiplin, özgüven ve takım ruhunu kazanıyor. Bu nedenle Yıldırım’da çocuklarımıza 12 ay spor yapma imkanı sunuyoruz. Yaz Spor Okullarımızda 50 binden fazla çocuğumuzu sporla buluşturduk. Okulların açılmasıyla birlikte ise Kış Spor Okullarımızı başlattık. Spor okullarında yetenekli sporcularımızı da keşfederek, onların yetişmesine ve hayallerine ulaşmasına destek oluyoruz. Ben tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi sağlıklı ve disiplinli bir yaşam için Spor Okullarımıza davet ediyorum” ifadelerini kullandı.