İzmir'de Bornova’da bir fabrikanın bacasına temizlik yapmak amacıyla çıkan iki işçi, iskelenin çökmesi sonucu metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İşçileri kurtarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri yaklaşık dört saat süren zorlu bir çalışma yürüttü. Ekipler, 90 metrelik merdivenli aracı kullanarak işçileri kurtarmayı başardı.İZMİR (İGFA) - Bornova’da Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir çimento fabrikasına ait 70 metre yüksekliğindeki bacaya temizlik amacıyla çıkan 2 işçi, iskelenin çökmesi sonucu yaklaşık 10 metre aşağıya düşerek baca içerisinde mahsur kaldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 90 metrelik merdivenli araçla bacanın üst kısımlarına doğru çıkarak işçilere ulaştı. Ekipler, yaklaşık dört saatlik titiz ve kontrollü çalışmaların ardından işçileri mahsur kaldıkları yerden kurardı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen işçiler, tedbir amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.