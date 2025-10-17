Bursa Osmangazi Belediyesi, tarafından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Bursa'ya gelişinin ve üniversiteli gençlerle buluşmasının 103’üncü yıl dönümü muhteşem gösterileriyle kutlandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Pursa Sanat ve Spor Kulübü’nün Bursa Fetih Müzesi’nde ortaklaşa düzenlediği etkinlik nefes kesen anlara sahne oldu. Düzenlenen gecede Atatürk’ün Bursa’ya gelişinin ve İstanbul’dan gelen 400 üniversite öğrencisiyle buluşmasının 103’üncü yıl dönümü müzikal gösteriyle anlatıldı. Pursa Sanat ve Spor Kulübü Halk Dansları ekibinin sahnelediği sahne performansı izleyenleri kendine hayran bıraktı. “Gençlik ve Cumhuriyet Dansı” gösterisinde Sarıkamış Destanı, Çanakkale Zaferi, Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Bandırma Vapuru ile yaptığı yolculuk, meclisin açılışı, Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk ün Bursa’ya gelişinin 103 yıl dönümü ve gençlerle buluşması muhteşem sahne performansıyla izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Düzenlenen programa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Bursaspor Geçmiş Dönem Kulüp Başkanı ve Bursa Vakfı Başkanı Recep Günay, Genel Sanat Yönetmeni Şair ve Oyuncu Akif Oktay, Pursa Sanat ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Aydemir ve sanat severler katıldı. Pursa Sanat ve Spor Kulübü Halk Dansları ekibinin sahnelediği her biri bir birinden özel gösterilere programa katılan sanat severlerde ellerinde bulunan Türk bayraklarını sallayarak ortak oldu. Sahnelenen müzikal performans, vals dansı ve ülkemizin asla bölünemeyeceğini anlatan gösteriyle son bulurken izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Atatürk’ün Bursa’ya gelişinin ve İstanbul’dan gelen 400 üniversite öğrencisiyle buluşmasının 103’üncü yıl dönümü kutladıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Pursa Sanat ve Spor Kulübü Halk Dansları ekibinin sahne performansı izleyenleri kendine hayran bıraktı. Harika bir gece yaşadık. Osmangazi’de yaşayan sanat severlerde programa yoğun ilgi gösterdi. Katılım sağlayan ve gecede emeği olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Düzenlenen harika gösteriyi ayakta alkışlayan sanat severler bu muhteşem gösteriyi düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, günün anısına Genel Sanat Yönetmeni Şair ve Oyuncu Akif Oktay ve Pursa Sanat ve Spor Kulübü Genel Koordinatörü Elif Aydemir Gülçaldı’ya gecenin anısına çiçek verdi.