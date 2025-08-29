İzmir’in Menderes ilçesinde uyuşturucu bağımlı olduğu iddia edilen kadın, mahalleliyi haraca bağladı. Para vermeyeni bıçakla darp ettiği iddia edilen olaya karşı Emniyet Müdürlüğü imza toplayın dediği ileri sürüldü.

İZMİR (İGFA) – Uyuşturucu bağımlıları sokaklarda dehşet yaratmaya devam ediyor.

İzmir’e bağlı Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen emekli polis kızı Ayşegül Zorba’nın bıçakla mahalleliden haraç toplayıp, para vermeyenleri bıçakla korkutup darp ettiği ileri sürüldü.

Sokağa çıkamaz hale geldiklerini ifade eden mahalle sakinleri, “Emekli polis kızı Ayşegül Zorba, Cüneytbey Mahallesi 622. Sokakta oturuyor. Uyuşturucu kullanan Ayşegül Zorba, bıçakla sokaklarda dolaşıp herkesten uyuşturucu parası istiyor. Para vermeyenlere bıçakla saldırıp darp ediyor. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gittik. Emniyet, ‘Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İmza toplayın, savcılığa verin. Savcılık talimat vermezse biz bir şey yapamayız’ dedi. Bizler de imza toplamaya başladık mahalle sakinlerinden. Sokağa çıkamaz hale geldik. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Korkuyoruz. Devletimizin vatandaşına sahip çıkmasını, sokakların güvenli hale getirilmesini istiyoruz.” dediler.

Konuyla ilgili İGF Haber Ajansı (İGFA) muhabirleri, İzmir ve Menderes Emniyet Müdürlüğü’nden bilgi almak istedi, ancak herhangi bir bilgi verilmedi. Kamuoyu, Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama bekliyor.