Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını “Kahramanların İzinde” adlı konserle başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını “Kahramanların İzinde” konseriyle başlattı. Konservatuvar eğitmenlerinin sahne aldığı konserle birlikte zafer meşalesi İzmit Milli İrade Meydanı’nda yakıldı. Kahramanlık türküleriyle dolu gece, 30 Ağustos’un gururunu ve vatan sevgisini pekiştirdi.

ÜÇ GÜNE YAYILAN ZAFER KUTLAMALARI Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin üç güne yayılan Zafer Bayramı etkinlikleri, kahramanlara saygı konseriyle başladı. Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şarkılara coşkuyla eşlik eden Kocaelililer, ellerindeki Türk bayraklarıyla meydana renk kattı.

KONSERVATUVAR EĞİTMENLERİ SAHNEDE Konserin solistliğini Konservatuvar Çello Eğitmeni ve Oda Orkestrası Şefi Engin Şen üstlendi. Sahnedeki diğer isimler ise konservatuvar eğitmenlerinden Hasan Giraycan Aytaç (davul), Engin Yaşar (bas gitar), Egemen Anıl Kanca (elektro gitar), Hüseyin Mert Gönen (bağlama), Ulaş İskenderoğlu (trompet, flüt ve back vokal) oldu. Ayrıca mezun öğrencilerden Efe Tekin klavyede sahne aldı. Eğitmenlerin sahne performansı ve müzikal başarısı izleyenlerden tam not aldı.

TÜRKÜLERİN HİKÂYELERİYLE DUYGULU ANLAR Gecenin açılışı “Kerkük Zindanı” ile yapılırken; “Mağusa Limanı”, “Endamın Yeter”, “Gülpembe”, “Aşk Durdukça”, “Feriğim Fidanım”, “Karahisar Kalesi”, “Ölüm de Var”, “Neredesin Sen”, “Ah Yalan Dünya”, “Hey On Beşli”, “Eledim Eledim”, “Unutamadım”, “Vatan Marşı” ve “Gidiyorum” gibi eserler seslendirildi. Şef Engin Şen, seslendirilen her türkünün hikâyesini paylaşarak geceye anlam kattı. Tüm eserler, vatan uğruna şehit düşen kahramanlar anısına seslendirildi.

DALGALANAN BAYRAKLAR VE “MEMLEKETİM” ŞARKISI Konserin son bölümünde “Vatan Marşı” ve “Memleketim” eserleri seslendirilmeden önce, solist Engin Şen seyircilerden Türk bayraklarıyla eşlik etmelerini rica etti. Bu çağrıya coşkuyla karşılık veren vatandaşlar, ellerinde bayraklarla ayakta şarkı söyleyerek unutulmaz karelerin oluşmasına vesile oldu.

“SON AKŞAM YEMEĞİ” FİLMİ MEYDANDA 30 Ağustos coşkusu bugün de (29 Ağustos Cuma) devam edecek. Milli İrade Meydanı’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1923 gecesi Çankaya Köşkü'nde yaşadığı tarihi anları konu alan “Son Akşam Yemeği” filmi gösterilecek. Köşk mutfağındaki anılara odaklanan film, saat 20.30’da başlayacak. Gösterimin ücretsiz olacağı gecede izleyicilere patlamış mısır ikram edilecek.

FETTAH CAN KONSERİYLE ZAFER COŞKUSU TAÇLANACAK Büyük Zafer’in kutlanacağı 30 Ağustos Cumartesi akşamı ise sevilen sanatçı Fettah Can, Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak. Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan konserde sanatçı, en sevilen şarkılarını Kocaelililer için seslendirecek. 30 Ağustos’un coşkusunu taçlandıracak konser saat 21.30’da başlayacak.