İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve gençler ile ileri yaş bireylerin buluşmasını sağlayan “Nesiller Arası Proje Yazma Eğitimi” programı tamamlandı. Ortaya çıkan fikirler Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gençler ile ileri yaş bireylerin bir araya gelerek geleceğe ilişkin projeler tasarladığı “Nesiller Arası Proje Yazma Eğitimi” tamamlandı.

Ortaya çıkan fikirler, ilerleyen süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü iş birliğinde "Yaş değil, fikir konuşur" sloganı ile düzenlenen eğitim programı Genç İzmir Macera Park’ta gerçekleştirildi.

Mülakat ile seçilen 17 genç ve 10 ileri yaş bireylerin katılımıyla yapılan eğitimde Avrupa Dayanışma Programı tanıtımı, proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimi, AB portalı üyelik işlemleri ve proje yazma atölyeleri yapıldı.

İki gün süren çalışmalar sonunda, nesiller arası iş birliğiyle “Sürdürülebilir Nesiller Bahçesi”, “Yeşilde Buluşalım”, “Sürdürülebilir Empati ve Nesiller Arası Bilgi” ve “Beceri Köprüsü (DigiBridge)” başlıklarında dört proje geliştirildi.

Program sonunda yapılan değerlendirmelerde, katılımcılar kuşaklar arası dayanışmanın, bilgi paylaşımının ve ortak üretim kültürünün önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, eğitim çalışmasının proje yazma becerisi kazandırmasının yanı sıra farklı kuşakların birlikte üretebilme gücünü de göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek toplumsal dayanışma kültürüne yapılan katkı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.