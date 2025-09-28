Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güney Kore’deki kardeş şehir Yongin temasları kapsamında, Yongin Belediye Başkanı tarafından kardeş olan heyetlerin onuruna verilen yemekte konuştu. Büyükkılıç, konuşmasında, “Bugün, kültürel ve ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirmek için bir aradayız” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Bağları eskilere dayanan ve Kore Savaşı’nda Türkiye’nin, Güney Kore’ye cansiparane destekleri ile perçinleşen Türkiye-Güney Kore dostluğunun yansımaları olan kardeş şehirler çerçevesinde, Kayseri’nin kardeş şehri olan Yongin’in daveti üzerine kente giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra beraberindeki Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile diğer yetkililerden oluşan heyet, Yongin Belediye Başkanı Lee Sang-il tarafından, Yongin ile kardeş olan heyetlerin onuruna verine yemekte bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte dünyanın farklı ülkelerinden Yongin ile kardeş olan şehirlerin heyetlerine verilen yemekte söz alan Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, 20 yıldır kardeş şehir olan Yongin’de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu dostluk ve dayanışma dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Büyükkılıç konuşmasında, güçlü bir dostluğun temelinin atıldığına ve bunun güçlendirilmesi adına bir arada olduklarına işaret ederek, “Güney Kore’nin Yongin şehrine, kardeş şehir Kayseri'den selam ve saygılarımı iletiyorum. Yaklaşık 20 yıl önce imzalanan kardeş şehir protokolümüz, iki şehrin arasındaki güçlü dostluğun temelini atmıştır. Bugün, kültürel ve ekonomik bağlarımızı daha da güçlendirmek için bir aradayız. Bugün burada, Kayseri ve Yongin arasındaki kardeşlik bağlarının daha da pekiştirildiği bu anlamlı günde Yongin Belediyesi ve siz değerli katılımcılarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, konuşmasında ayrıca ilerleyen yıllarda kardeşliğin daha da güçlendirilmesi adına ortak bir çok projeye imza atacaklarına inandıklarının altını da çizdi.