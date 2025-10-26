İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin müzikle ilgili hayallerini özgürce yerine getirebilmeleri için Kültürpark’ta ücretsiz ses stüdyosu kuruyor. Celal Atik Spor Salonu’nda yer alacak stüdyo kısa süre içinde hizmete girecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yaşamın her alanında gençlere fırsat eşitliği yaratmak için ilkini Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde hizmete aldığı ses stüdyosunun ikincisi Kültürpark’ta kuruluyor.

Müzik kariyerini ilerletmek isteyen gençlerin ücretsiz faydalanabileceği ses stüdyosu Celal Atik Spor Salonu içerisinde yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi.

ÜCRETSİZ SES KAYIT STÜDYOSU

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tesisler Bakım Onarım Şube Müdürü Ali Evren Şendur, “Celal Atik Spor Tesisi’nde gençlerimiz için ücretsiz bir ses kayıt stüdyosu kuruyoruz. Cemil Başkan’ımız gençleri desteklemek adına çok büyük çalışmalar yapıyor. Daha önce bunu Karşıyaka Belediyesi’nde de yapmıştı. Orada çok faydalı olan bir uygulamanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de yapılması için talimatını verdi. Biz de üzerimize düşen çalışmaları tamamladık” diye konuştu.

Şendur, stüdyo hazırlıkları ile ilgili şu bilgileri verdi: “260 metrekarelik bu tesiste prova, vokal kayıt, ana kayıt ve mix odaları bulunuyor. Binanın ses stüdyosu standartlarına uygun şekilde ses geçirimsiz duvar, tavan, kapı ve pencereleri tamamlandı. İklimlendirme sistemleri takıldı. Zemin kaplamaları bitirildi. Bina girişi düzenlendi. Ekiplerimiz şu anda odalardaki son akustik düzenlemeler üzerinde çalışıyor” dedi.