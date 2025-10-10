İzmir'de Bornova Belediyesi, Işıkkent’te atıl alanı Misket Üzümü bağına dönüştürüyorİZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Işıkkent’teki 9 dönümlük atıl alanı Bornova Misket Üzümü bağına dönüştürerek ilçenin simgesi olan coğrafi işaretli üzümü yeniden yaygınlaştırmayı hedefledi. Bornova Belediyesi, ilçenin simgesi haline gelen coğrafi işaret tescilli Bornova Misket Üzümü’nü yeniden anavatanında yaygınlaştırmak için önemli bir adım attı. Işıkkent Mahallesi’nde belediyeye ait 9 dönümlük atıl alan, Bornova Misket Üzümü bağına dönüştürülüyor. Uzun yıllardır kaçak moloz dökümleriyle mezbeleliğe dönüşen alanda temizlik çalışmaları başladı.

BAŞKAN EŞKİ: “ATIL ALANLARI DEĞERLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu açıklamayı yaptı: “Işıkkent’te daha önce üzerine kaçak molozların atıldığı, kendi haline bırakılmış 9 dönümlük bir alanındayız. Burayı İzmir’in, Bornova’nın simgesi olacak Bornova Misket Üzümü’nün bağı haline getirmek istiyoruz. Elde edeceğimiz ürünlerle de coğrafi işaret tescilli Bornova Misket Üzümü’nü tüm dünyaya tanıtmak niyetindeyiz. Elimizin altında ne kadar atıl durumda boş alan varsa buraları kent bostanlarına, üzüm bağlarına ve lavanta bahçelerine çevireceğiz. Bornova’nın her tarafını daha yeşil, renkli ve verimli hale getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İLE İŞBİRLİĞİ

Bornova Belediyesi, daha önce Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle 5 yerel üreticiye birer dönümlük Bornova Misket Üzümü bağı kazandırmıştı. Işıkkent’teki yeni proje ise hem üretimi artırmayı hem de kentin kültürel mirasına sahip çıkmayı hedefliyor.

Anavatanı Bornova olan ve 2020 yılında coğrafi işaret tescili alan Bornova Misket Üzümü, zarif aroması, ince kabuğu ve kendine özgü misket kokusuyla biliniyor. Şaraplık üzüm çeşitleri arasında özel bir yere sahip olan Bornova Misketi, aynı zamanda sofralık olarak da tercih ediliyor. Bu projeyle birlikte Bornova Belediyesi, hem yerel üretimi desteklemeyi hem de Bornova’nın tarihi tarımsal değerini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.