Jandarma'nın son 2 haftada Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli 14 ilde düzenlediği operasyonda, hesaplarında 38 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 16'sı tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, son iki haftada Jandarma tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen şafak operasyonları, Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat illerinde yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurarak kumar oynattığı ve sosyal medya platformlarında "sahte kiralık ev ve araç satış" ilanları vererek vatandaşları dolandırdığının tespit edildiğini açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1976510803688710201

Şüphelilerin hesaplarında toplam 38 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi.

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.