Ankara'da Keçiören Belediyesi’nin kadın istihdamını artırmaya ve kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik projeleri arasında yer alan “Üreten Kadınlar Pazarı”, her hafta çarşamba ve cumartesi günleri Etlik Osmanlı Semt Pazarı alanında kapılarını ziyaretçilere açıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Üreten Kadınlar Pazarı, el emeği göz nuru ile üretimi yapılan ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturma fırsatı sunuyor.



Kadınlar, ücretsiz olarak açtıkları satış stantlarında gıda, tekstil, el sanatları ve dekoratif ürünlerin satışını yaparak gelir elde etme imkânı buluyor.

“KADINLARIMIZIN GİRİŞİMCİLİK RUHU GELİŞİYOR”

Üreten Kadınlar Pazarı’nın ilçedeki kadınların ekonomik gelir elde etme ve sosyalleşmelerine önemli katkılar sunduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Üreten Kadınlar Pazarı, sadece bir satış noktası değil; aynı zamanda kadınlarımızın birbirine destek olduğu, dayanışma ve girişimcilik ruhunu güçlendirdiği bir merkez haline geldi. Kadınlarımız burada hem sosyalleşiyor hem de birbirlerinden yeni üretim fikirleri öğreniyor. Biz bu projeyle kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmalarını, özgüven kazanmalarını ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarını hedefliyoruz” dedi.