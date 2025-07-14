İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Muharrem ayı dolayısıyla Aliağa Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi'nde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.İZMİR (İGFA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, hoşgörü, sevgi ve dayanışmanın ön plana çıktığı Muharrem ayında Alevi yurttaşların tuttuğu 12 günlük Muharrem Matemi’nin ardından düzenlenen aşure günü etkinliğine katıldı. Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi’ndeki buluşmaya Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şube Başkanı Suat Çiçekdal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, meclis üyeleri, muhtarlar, derneklerin ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Programda ibadetlerin ve tutulan oruçların kabul olması için dua edildi.

CHP ilçe başkanlığı ve ilçe esnafına ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay Aliağa programı kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti. CHP Aliağa İlçe Başkanı Ali Serçe ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Başkan Tugay partililerle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Tugay programını esnafı ziyaret ederek tamamladı.