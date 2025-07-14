İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, çocuk ve gençlere spor sevgisi aşılarken, tüm sporseverlere keyifli ve aktif bir yaz tatili seçeneği sunuyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları; atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, dans, futbol, futsal, güreş, halk oyunları, judo, kano, karate, kondisyon, masa tenisi, pilates, sağlıklı yaşam, satranç, step-aerobik, sutopu, tekvando, temel hareket eğitimi, tenis, voleybol, yoga, yüzme olmak üzere 25 branşta kurs düzenliyor. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için de basketbol eğitimleri veriliyor. 7 ilçe 13 farklı tesiste devam eden kurslarda çocuk, genç ve yetişkinlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. 100’ü aşkın uzman antrenör ve spor eğitmeni eşliğinde gerçekleştirilen spor kurslarında yeteneğiyle öne çıkan çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü altyapı takımlarına davet ediliyor.

YÜZME EN RAĞBET GÖREN BRANŞ OLDU

Bu yıl 23 Haziran’da başlayan Yaz Spor Okulları’nın ilk döneminden 2 bin 166’sı 12 yaş altı olmak üzere toplam 5 bin 277 kursiyer faydalandı. 2 bin 676 kursiyer ile yüzme en rağbet gören branş olurken, 25 branşın tamamında hemen hemen tüm kontenjanlar doldu. Yaz Spor Okulları’nın ikinci dönem kayıtları ise 16 Temmuz’da başlıyor. Kurslar 21 Temmuz-15 Ağustos tarihlerinde sürecek.

Son dönem ise 18 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ve ardından Kış Spor Okulları süreci başlayacak. Spor tesisleri, branşlar ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak isteyenler “Spor İzmir” mobil uygulamasını ya da https://www.izmirbsbspor.org/sayfası üzerinde yer alan “Spor okulları” menüsünü ziyaret edebilir.

“ÇOK MEMNUNUZ”

Yaz Spor Okulları kapsamında verilen tenis eğitimleri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Tenis Antrenörü Onur Kılınç, “Tenis branşında çocuklara temel tenis eğitimleri veriyoruz. Burada tenis oynayarak keyifli vakit geçiriyorlar. Küçük yaşta sporda branşlaşarak kendilerini geliştirirlerse ileride iyi bir sporcu olmak için büyük potansiyel taşıyabilirler. Bunun için spora küçük yaşta başlamak ve deneyim kazanmak çok önemli” dedi. Tenis kursuna katılan 7 yaşındaki Ege Alp Manav’ın babası Mehmet Can Manav da “Oğlum haftada iki gün tenis kursuna geliyor. Güzel bir etkinlik, çocuklar profesyonel antrenörlerle iyi bir eğitim alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi bir hizmet veriyor. Tesis de çok güzel. Çok memnunuz” diye konuştu.

“BU KURSLAR BİZİM İÇİN NEFES”

16 yaşındaki Mikail Zuberi ise özel gereksinimli bireyler için verilen basketbol eğitimlerine katılıyor. Anne Pınar Zuberi, “Oğlum sporu çok seviyor. Bu kurslara üçüncü kez katılıyoruz. Yazın haftada iki kez mutlaka buradayız. Özellikle fiziksel gelişimine katkısı oluyor. Bu çalışmalar çok güzel” ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki oğlu Muhammed Avcı’yı basketbol kursuna getiren anne Beşire Avcı da “Oğlum liseden mezun oldu. Dışarıya çıkmayan çocukların psikolojisi bozuluyor. Bu kurslar hem bizim için hem de çocuklarımız için bir nefes” sözlerine yer verdi.

“EVE MUTLU GİTMELERİNİ İSTİYORUZ”

Özel gereksinimli bireyler dahil altyapıdaki tüm basketbol takımlarına antrenörlük yapan Umut Doğan, “Bu kurslar çocukların hem topluma adaptasyonunu sağlıyor hem de spora olan sevgilerini artırıyor. Spor, vücutlarının sağlıklı olması için onlara fayda sağlıyor. Birkaç saat de olsa güzel vakit geçirmelerini, sporu sevmelerini, eve mutlu gitmelerini istiyoruz” dedi.

“GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLIYOR”

Çocuk ve gençlere voleybol eğitimleri veren antrenör Gözde Türköz, “Amacımız voleybolu tanıtmak, öğretmek ve sevdirmek. Küçük gruplardan büyük gruplara kadar çalışmalarımız devam ediyor. Küçük gruplarda daha çok hareket eğitimleri, büyük gruplarda ise daha fazla teknik eğitimler veriyoruz. Spor artık hayatımızın her alanında. Voleybol da artık daha çok tanınıp seviliyor. Yazı değerlendirmek için kurslarımıza gelen çocuk ve gençler sporu daha iyi tanıyor. Bu hareketlilik, onların her türlü gelişimine de katkı sağlıyor” bilgisini verdi.

“MİLLİ TAKIMA GİRMEK İSTİYORUM”

Yaz Spor Okulları’nda judo eğitimleri de tüm hızıyla devam ediyor. Judo Antrenörü Aleyna Kapan Yavuz, “Çocukların hem kişisel gelişimleri hem sosyal çevre hem de fiziksel gelişimleri açısından spor eğitimlerine çok önem veriyoruz. Judo branşı da onların fiziksel gelişimine katkı sağlayan, gelecekte başarılar elde edebilecekleri iyi bir branş” diye belirtti. Judo branşına katılan 12 yaşındaki Halime Ömür Ercan ise “Yaz güzel geçiyor. Burada teknik öğreniyoruz. Antrenmanlar yapıyoruz. Judoya ilgim pek yoktu. Yazın spor yapmak için başlamıştım. Öğrendikten sonra judoyu çok sevdim ve devam etmek istedim. İleride judo sporcusu olarak Milli Takım’a girmek istiyorum” sözlerine yer verdi.

“BURASI ÇOK GÜZEL”

Yüzme kursları ise Celal Atik Spor Salonu, Havuz İzmir, İzmir Marina ve Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki havuzlarda düzenleniyor. Celal Atik Spor Salonu Yüzme Havuzu’nda kurslara katılan 7 yaşındaki Fulya Altan ve Kerem Özoğul, kurstan çok memnun olduklarını ve yazın çok keyifli geçtiğini belirtti. Havuz İzmir Yüzme Eğitim Sorumlusu Pınar Kardeş, “Burada 7-16 yaş arası çocuklarımıza ve yetişkinlere temel seviyede yüzme teknik eğitimleri veriyoruz. Yüzme, çocukların psikososyal gelişimine, fiziksel gelişimine, grup derslerine adapte olmalarına çok fazla fayda sağlıyor. Yüzmeyi bilmeyen ya da tekniklerini geliştirmek isteyen çocuk ve yetişkinler buraya gelebilir. Suda durma ve nefes alıp vermeyi öğrenme gibi konularda da onlara yardımcı oluyoruz” dedi. Havuz İzmir’de yüzme kursuna katılan 10 yaşındaki İlhan Ayaz Karataş, “Yüzmeyi çok seviyorum. Çok eğleniyorum. Bir yıldır Havuz İzmir’e haftada iki gün geliyorum. Burada malzemesiz yüzmeyi, balıklama atlamayı öğrendim. Bütün arkadaşlarımızı bekliyorum, çünkü burası çok güzel” diye konuştu.