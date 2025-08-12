İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kenti ilgilendiren konularda yürütülen çalışmalar hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Entegre Atık Yönetim Planı’nın hayata geçirilmesi için yoğun çalışma yaptıklarını belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’ın idaresinde gerçekleştirildi. İzmir için yapılan ve devam eden çalışmaları konu başlıkları ile aktaran Yıldır, atık yönetimi hakkında da bilgi verdi. Kentteki çöp konusunun gündemde olduğunu hatırlatan Yıldır, “Entegre Atık Yönetim Planı’nın hayata geçmesi üzerine belediyemiz ciddi bir yoğunluk içinde. Atık ayrıştırma çok önemli. Bununla ilgili bir takım tesislerin kurulması çok önemli. Geri dönüşüm sisteminin iyileştirilmesi, geri kazanım ve bertaraf tesislerine yönelik fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bu konu kapsayıcı, çok aktörlü, katılımcı bir yönetişim modeli ile yürütülmek isteniyor. Böylece önümüzdeki süreçte bir konsey oluşturulacak ve Dr. Cemil Tugay danışma kurulunda başkanlık yapacak. Burada belediyemizin ilgili birimlerinden oluşturulacak çekirdek ekip, teknik uzmanlıklara göre şekillendirilecek alt komiteler, sektör temsilcileri, akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alacak” dedi.

Su sondaj kuyuları açılıyor

Yıldır, kuraklık sorununa ilişkin yapılan çalışmaları anlatırken su sondaj kuyularına da değindi. 6 ayda 21 su sondaj kuyusunun tamamlandığını ifade eden Yıldır, “Yapımı devam edenlerin ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde; Bergama, Dikili, Kınık ilçelerine ortak hizmet eden 6 tane, Tire ilçesine bağlı 8 tane, Torbalı 4 tane olmak üzere su sondaj kuyuları açılacak. Suyun büyük kısmı tarımda kullanılıyor ve yer altı sularında da büyük performans elde edemiyoruz. 72 tane kuyu için de raporlama çalışmaları yürütüldü. Barajlardan su temini de her zaman konu oluyor. Güzelhisar Barajı’nda yüzde 65 civarında doluluk var. Oradan ücreti mukabili su alıyoruz. Bu barajdan çekilen su, Menemen ve Yahşelli’ye, oradan da merkez 11 ilçeye ulaştılıyor. Kent merkezine su temini için de çalışmalar yapılıyor. Kayıp kaçak konusunda oldukça iyi durumdayız. Son rakam yüzde 25,8. Daha önce 26’nın üzerindeydi” diye konuştu.

Hasara uğrayan yapılara ilişkin son durum

Mecliste Levent Yıldır tarafından Buca Onat Tüneli inşaatı sırasında hasar gördüğü tespit edilen yapılara ilişkin son durum da paylaşıldı. Buna göre duyuru belgesi düzenlenen 42 bina, uzlaşı sağlanamayan 10 bina, satın alma işlemleri biten sekiz bina, satın alma işlemleri devam eden 20 bina, satın alma işlemleri henüz başlamamış dört bina olduğu belirtildi. Ayrıca fen işleri dairesince yıkılan 2 bina, boşaltılmış, terk edilmiş veya yıkılmış 14 bina, Uzundere TOKİ’ye taşınan iki hane, kira yardımı yapılması kesinleşen 10 hane olduğu ifade edildi.

“İstikrarlı bir yolda olduğumuzu gösteriyor”

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal ölçek uzun vadeli kredi notunu AA’ya yükselttiğini de hatırlatan Yıldır, bu durumun istikrarlı bir yolda olduklarını gösterdiğini belirtti. Konuşmasında, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 29 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında yapılacağını aktaran Yıldır, fuarın bu yılki onur konuğunun ise Bosna Hersek olduğunu söyledi.